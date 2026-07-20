Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Brand eines Feldes

Hopsten (ots)

Unbekannte Täter haben am Postdamm/Hauernweg ein Feld sowie eine Böschung in Brand gesetzt. Dies geschah am Sonntagabend (19.07.). Ein Zeuge bemerkte den Brand gegen 23.00 Uhr.

Etwa 100 Quadratmeter des Feldes waren betroffen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. In der letzten Zeit kam es in dem Bereich mehrfach zu Bränden.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

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