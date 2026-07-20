POL-ST: Hopsten, Brand eines Feldes
Hopsten (ots)
Unbekannte Täter haben am Postdamm/Hauernweg ein Feld sowie eine Böschung in Brand gesetzt. Dies geschah am Sonntagabend (19.07.). Ein Zeuge bemerkte den Brand gegen 23.00 Uhr.
Etwa 100 Quadratmeter des Feldes waren betroffen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. In der letzten Zeit kam es in dem Bereich mehrfach zu Bränden.
Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.
Rückfragen bitte an:
Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200
Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell