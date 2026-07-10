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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Polizeipräsidium Mittelhessen bietet Ferientalk für Interessierte am Polizeiberuf an: "1.000 Möglichkeiten - ist der Polizeiberuf der richtige für mich?"

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Giessen (ots)

Büdingen: Polizeipräsidium Mittelhessen bietet Ferientalk für Interessierte am Polizeiberuf an: "1.000 Möglichkeiten - ist der Polizeiberuf der richtige für mich?"

Im Dschungel der Studiengänge und Ausbildungsberufe verliert man schon mal die Orientierung und bleibt mit der Frage zurück: Was soll ich nach der Schule bloß machen?

Wenn ihr den Kontakt zu Menschen mögt, gerne kommuniziert und die Abwechslung liebt, dann seid ihr bei der Polizei Hessen genau richtig!

Hier finden Fitnessfreunde, Taktiker, Empathen, Strategen, Tierliebhaber, Demokratiefans, Technikfreaks, Hobbyseelsorger und viele mehr ihren Traumjob. Ob das duale Studium "Gehobener Polizeidienst" die passende Wahl für euch ist, könnt ihr beim Ferientalk der Polizei in Büdingen herausfinden.

Am Mittwoch, 22. Juli um 11 Uhr lädt Einstellungsberaterin Corina Weisbrod auf die Dienststelle in Büdingen (An der Saline 40, 63654 Büdingen) ein. Sie gewährt Einblicke in die Vielfalt des wichtigen und abwechslungsreichen Berufs und in den Ablauf des dualen Studiums der Polizei Hessen. Bei der zwanglosen Veranstaltung könnt ihr Fragen stellen und ins Gespräch kommen, um euch ein realistisches Bild zu machen. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann einfach über Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de erfolgen.

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