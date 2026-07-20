Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zwei Brände

Greven (ots)

In Greven hat es am Wochenende zwei Brände gegeben.

An der Straße Am Freibad wurde in der Nacht zu Samstag (18.07.) gegen 01.15 Uhr ein Feuer entdeckt. Ein Zeuge informierte die Polizei, dass am Fuß- und Radweg am Emsdeich auf Höhe einer ehemaligen Textilfirma eine brennende Tasche im Gebüsch liege. Der Zeuge konnte den Brand löschen.

Wie oder durch wen die brennende Tasche - es handelt sich um eine schwarze Umhängetasche der Marke Jack&Jones - in das Buschwerk gelangte, ist unklar.

In Wentrup an der Kreuzung Winkelhoek/Zum Wasserwerk wurde in der Nacht zu Samstag gegen 01.40 Uhr durch einen Zeugen ein kleiner Feldbrand gemeldet.

Bei Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr bereits vor Ort und das Feuer aus. Es war eine etwa 100 Meter lange Brandspur zu erkennen. Die Brandursache ist unklar.

Die Polizei ermittelt in den Fällen. Zeugenhinweise bitte an die Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

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