Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, 5-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Emsdetten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer ist es am Samstag (18.07.) gegen 15.45 Uhr auf der Hansestraße gekommen.

Ein 78-jähriger Emsdettener fuhr mit einem VW T-Cross auf der Hansestraße in Richtung Austum. In Höhe mit der Einmündung Meinerts Brook fuhren zwei Kinder mit ihren Fahrrädern von dort kommend über die Hansestraße. Das erste Kind konnte rechtzeitig die Fahrbahn überqueren. Das zweite Kind, ein 5-jähriger Junge aus Emsdetten, wurde von dem VW frontal erfasst.

Der 5-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 2.200 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang noch einmal deutlich, dass ein Fahrradhelm zwar nicht vor einem Unfall schützen kann, aber vor schweren Kopfverletzungen.

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