Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer bei Unfall auf der A 43 lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0626

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 43 ist am Mittwochnachmittag, dem 29. Juli, ein 48-jähriger Motorradfahrer aus Bochum schwer verletzt worden. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 15 Uhr an der Anschlussstelle Bochum-Laer in Fahrtrichtung Wuppertal von der Autobahn ab. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Ein Rettungswagen brachte den 48-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Bochum sicherte die Spuren.

Die Ausfahrt Bochum-Laer war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 18 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell