Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit nach Fahrraddiebstahl

Diebe im Indugebiet

Iserlohn (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl kam es gestern Nachmittag zum Streit zwischen zwei Iserlohnern. Ein 38 Jahre alter Iserlohner hatte sein Fahrrad unverschlossen um 17.30 Uhr kurz vor einem Geschäft in der Innenstadt abgestellt und aus den Augen gelassen. Wie er beobachtet habe, sei dann ein 37-jähriger Iserlohner auf das Fahrrad gesprungen und losgeradelt. Am Fritz-Kühn-Platz gab es dann das Wiedersehen. Der Eigentümer des Rades habe den Mann konfrontiert und sei von diesem dann mit der Fahrradluftpumpe geschlagen worden. Der vermeintliche Fahrraddieb hingegen gab an, dass der aufgebrachte Iserlohner ihn mit Fäusten angegangen sei. Er habe sich nur verteidigt. Den Fahrraddiebstahl stritt er ab. Die Polizei trennte beide Parteien und leitete gegen beide Seiten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Auch ein fraglicher Fahrraddiebstahl steht im Raum. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden daher gebeten, ihre Hinweise an die 0237191990 zu richten.

Gestern Abend wurden Metalldiebe im Industriegebiet Sümmern beobachtet. Ein Zeuge sah die Männer an einem Firmengrundstück am Hegestück. Sie luden Metallschrott von einem Container in einen Transporter. Als sie den Zeugen sahen, fuhren sie rasch davon. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg. Nun werden Zeugen gesucht, die die Personen oder das Fahrzeug erkannt haben. Nach ersten Infos handelt es sich um einen blauen Opel Movano mit ME-Kennzeichen. Er sei stark verbeult gewesen. Eine Frau und zwei Männer hätten sich in dem Fahrzeug befunden. Hinweise an die Polizei Iserlohn. (lubo)

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