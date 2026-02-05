Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - ein Kind leicht verletzt

B 85 Teichel - Teichröda (ots)

Am Mittwoch, dem 04.02.2026, gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der B 85 zwischen Teichel und Teichröda ein Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 50-jähriger Pkw-Fahrer einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Gleichzeitig setzte jedoch auch der Lkw-Fahrer zum Überholen eines noch langsameren Fahrzeugs vor ihm an und scherte ebenfalls nach links aus. Der Pkw-Fahrer wich daraufhin aus und geriet in den Straßengraben. Eine 9-jährige Mitfahrerin aus dem Pkw wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. Zu einer Berührung zwischen Lkw und Pkw kam es nach aktuellem Stand nicht. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt.

