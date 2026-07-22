Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach schwerer Brandstiftung in Bützow

Bützow/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Kühlungsborner Straße in Bützow. Gegen 20:39 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung ein, dass in einem Mehrfamilienhaus ein Rauchmelder ausgelöst habe und Benzingeruch wahrnehmbar sei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bereits mit der Evakuierung der Bewohner des betroffenen Hauseingangs begonnen und erste Löschmaßnahmen eingeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein bislang unbekannter Täter eine Fußmatte vor einer Wohnungseingangstür in Brand. Das Feuer griff anschließend auf die Tür und bereits teilweise auf den Innenbereich der Wohnung über. Da sich der Wohnungseigentümer zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung befand, musste die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam öffnen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Personen wurden durch das Feuer oder die Rauchentwicklung nicht verletzt. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Um Spuren am Tatort zu sichern, wurde der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Brandort hinzugezogen. Die weiterführenden Ermittlungen zum Verdacht der schweren Brandstiftung werden von der Kriminalpolizeiinspektion Rostock übernommen.

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