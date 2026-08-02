Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt: Pkw fährt durch ein Gebüsch

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0562

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02. August 2026) um 04:17 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in Lünen ein dunkler Pkw auf der Borker Straße auf, der mit ausgeschaltetem Licht fuhr.

Als der Wagen anhalten sollte, erhöhte er die Geschwindigkeit und bog auf die Zufahrt des dortigen Marien Hospitals ab. Dort überfuhr der Fahrer mehrere Begrenzungspoller und gelangte durch das dortige Gebüsch auf die Konrad-Adenauer-Straße. Der verfolgende Streifenwagen zog sich durch die Begrenzungspoller ebenfalls einen leichten Sachschaden zu, brach die Verfolgung wegen weiterer zu erwartender Beschädigungen ab. Der dunkle Pkw entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung.

Trotzdem die richtige Entscheidung, denn die anschließende Befragung des 51-jährigen Fahrzeughalters, der zu Hause schlafend angetroffen wurde, ergab entscheidende Hinweise auf die Identität des geflohenen Fahrers.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und weiterer Ordnungswidrigkeiten.

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