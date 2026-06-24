Polizei Homberg

POL-HR: Hakenkreuz und beleidigender Schriftzug im Schloßpark Melsungen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.06.2026:

Melsungen

Folgemeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6299935

Am Dienstag, den 23.06.2026 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Hakenkreuz sowie Schriftzügen mit beleidigendem Inhalt, welche im Schloßpark entdeckt worden waren.

Unbekannte Täter hatten in der Zeit von Sonntag, 21.06.2026, 14:00 Uhr bis Dienstag, 23.06.2026, 13:00 Uhr auf zwei Parkbänken in der Anlage ein Hakenkreuz (ca. 15cm x 15cm) sowie zwei Schriftzüge (ca. 40cm x 60cm) mit einem Permanentmarker aufgebracht.

Bereits am Montag, 22.06.2026, hatte die Polizei Kenntnis von mehreren Hakenkreuzen sowie Schriftzügen mit beleidigendem Inhalt erhalten, welche am Fuldaufer in der Straße Am Sand in Melsungen entdeckt worden waren.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz in Kassel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 zu melden.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle

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