Polizei Dortmund

POL-DO: Nachtragsmeldung zu: 34-Jähriger bei Verkehrsunfall auf dem Dortmunder Wall lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0568

Wie bereits unter der Lfd. Nr. 0565 berichtet kam es am Montag (3.8.) zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Dortmunder Wall. Eine Person wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeiwache Dortmund Mitte unter der 0231/132-1121.

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