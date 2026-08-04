PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Nachtragsmeldung zu: 34-Jähriger bei Verkehrsunfall auf dem Dortmunder Wall lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0568

Wie bereits unter der Lfd. Nr. 0565 berichtet kam es am Montag (3.8.) zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Dortmunder Wall. Eine Person wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeiwache Dortmund Mitte unter der 0231/132-1121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren