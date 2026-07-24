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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260724 - 0935 Frankfurt - Ostend: Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagmittag (23. Juli 2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall, infolge dessen zwei Personen verletzt wurden. Es entstand außerdem ein hoher Sachschaden.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 77-jähriger Mann gegen 12:05 Uhr die Hanauer Landstraße in Richtung stadtauswärts. Nachdem er einer anderen Autofahrerin so dicht aufgefahren sein soll, dass diese ausweichen musste, soll er infolge von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Das Fahrzeug durchbrach mehrere Poller und kam einige Meter später schließlich zum Stehen. Einer der Poller wurde durch den Aufprall gegen eine Glasscheibe eines Geschäftsgebäudes geschleudert, welche dadurch zerstört wurde.

Die Autofahrerin, die ausweichen musste, erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen scheint ein medizinischer Notfall für die Fahrweise des 77-Jährigen ursächlich gewesen sein. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Unfallursachenermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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