Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260723 - 0932 Frankfurt - Ginnheim: Polizistin durch Faustschlag verletzt

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Abend (22. Juli 2026) kam es in Ginnheim zu einem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, bei dem eine Polizistin durch einen Faustschlag leicht verletzt wurde.

Gegen 20:00 Uhr befanden sich mehrere Polizeibeamte aufgrund eines Einsatzes in einem Krankenhaus in Ginnheim. Zur gleichen Zeit wurde ein 43 Jahre alter, stark alkoholisierter Mann von einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Mann, der zu diesem Zeitpunkt auf einer Trage lag, verhielt sich verbal aggressiv, schrie lautstark und beleidigte unter anderem eine anwesende Ärztin.

Die Polizeibeamten forderten den Mann auf, sein Verhalten zu unterlassen, woraufhin der 43-Jährige einer Polizistin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Beamtin wurde hierdurch leicht verletzt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

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