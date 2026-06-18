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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Radarmessungen...

Mayen (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2026 wurde in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr auf der Bundesstraße 262 zwischen Mendig und Mayen die Geschwindigkeit mittels Radaranlage gemessen. Auf dem betroffenen Streckenabschnitt beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Insgesamt wurden dabei über 400 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Tagesschnellster war ein PKW mit gemessenen 137 km/h. Die Folge wird ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein Bußgeld sein. Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen und nicht selten kommt es dabei auch zu Personenschäden. Die Kontrollen dienen dazu, die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu erhöhen, damit jeder sicher und gesund ankommt. Vor diesem Hintergrund wird die PI Mayen auch weiterhin Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Stellen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
PHK Lars Brummer

Telefon: 02651-801211

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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