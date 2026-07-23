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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260723 - 0931 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme eines mutmaßlichen Straßenräubers

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Abend (22. Juli 2026) ereignete sich ein versuchter Straßenraub im Bahnhofsgebiet. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 18:15 Uhr befand sich ein 72 Jahre alter Mann im Rahmen seiner Hausmeistertätigkeit in der Düsseldorfer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ihn ein 28 Jahre alter Mann an, schubste ihn wiederholt und versuchte mehrfach, ihn seiner Geldbörse zu berauben. Dem 72-Jährigen gelang es zwar zunächst, sich der Situation zu entziehen, jedoch soll ihm der 28-Jährige nachgesetzt und ihn von hinten gewürgt haben.

Aufgrund des Eingreifens mehrerer Zeugen ließ der Tatverdächtige schließlich von dem Mann ab. Sein Fluchtversuch konnte jedoch von den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten unterbunden und der 28-Jährige festgenommen werden.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes sowie der Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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