Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260723 - 0930 Frankfurt - Ostend: Festnahme nach räuberischer Erpressung

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Mittwochabend (22. Juli 2026) einen Mann fest, der zuvor seinen Mitbewohner im Ostend angegriffen haben soll.

Der 21-jährige Beschuldigte und der 35-jährige Geschädigte bewohnen gemeinsam ein Zimmer in einer Unterkunft in der Ostparkstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen soll der Beschuldigte seinen zu diesem Zeitpunkt schlafenden Mitbewohner gegen 19:20 Uhr unvermittelt mehrfach geschlagen haben. Dann soll er mittels diverser Drohungen Bargeld gefordert haben. Unter einem Vorwand soll es dem Geschädigten gelungen sein, das Zimmer zu verlassen. Anschließend verständigte er die Polizei.

Die Beamten trafen kurz darauf ein und nahmen den 21-Jährigen fest, der am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

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