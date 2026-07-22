Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260722 - 0927 Frankfurt - Bahnhofsviertel: E-Scooterfahrer wird bei Alleinunfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Dienstag (21. Juli 2026) auf Mittwoch (22. Juli 2026) verletzte sich ein E-Scooterfahrer im Zuge eines Verkehrsunfalls schwer.

Der 20-Jährige soll nach aktuellen Erkenntnissen gegen 01:15 Uhr die Mainzer Landstraße stadtauswärts gefahren sein, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Poller prallte. Durch den Sturz verletzte er sich schwer am Bein und wurde im weiteren Verlauf von Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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