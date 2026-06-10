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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: An Haaren gezogen und mit Blindenstock geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Mittwoch (10.06.2026) in einer Stadtbahn der Linie U13 eine 21 Jahre alte Frau mit einem Blindenstock geschlagen und an den Haaren gezogen. Die 21-Jährige saß gegen 07.30 Uhr in der Stadtbahn der Linie U13 in einer Dreiersitzgruppe und fuhr Richtung Hedelfingen. An der Haltestelle Pragsattel stieg eine Frau mit Blindenstock ein. Diese schlug mit dem Stock gegen die Beine der Frau und zog ihr anschließend an den Haaren. Als die 21-Jährige aufstand, setzte sich die Unbekannte auf ihren Platz. Die Unbekannte war zirka 30 Jahre alt und trug eine Brille. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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