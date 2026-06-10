Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen renitenten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (08.06.2026) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Discounter an der Neckarstraße Getränke gestohlen und sich gegen seine Festnahme gewehrt haben soll. Der Tatverdächtige soll gegen 20.45 Uhr eine Flasche Vodka und eine Flasche Cola in seinen Rucksack gesteckt und die Kasse passiert haben, ohne zu bezahlen. Als ihn ein Sicherheitsmitarbeiter ansprach, soll er diesem mit der Faust in das Gesicht geschlagen und ihn gekratzt haben. Anschließend übergab der Sicherheitsmitarbeiter den Tatverdächtigen alarmierten Polizeibeamten. Der 27-Jährige mit äthiopischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Dienstags (09.06.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell