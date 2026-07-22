Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Westend: Widerstände gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Dienstag (21. Juli 2026) kam es im Stadtgebiet gleich zu mehreren Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Drei Polizisten wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 18:30 Uhr begaben sich Polizeibeamte zunächst an eine Wohnanschrift in der Tiroler Straße, da es dort zu Streitigkeiten gekommen sein soll. Bereits beim ersten Kontakt mit dem Tatverdächtigen zeigte sich dieser aggressiv und verweigerte sich den Maßnahmen. Die Polizisten versuchten, den 27 Jahre alten Mann am Arm zu ergreifen, woraufhin dieser begann, sich heftig zur Wehr zu setzen, indem er dazu ansetzte, einen Beamten die Treppe hinunterzustoßen sowie nach dem Pfefferspray eines weiteren Beamten zu greifen. Zwei Beamte wurden durch die Handlungen des Mannes leicht verletzt.

Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme beleidigte der stark alkoholisierte 27-Jährige zudem die eingesetzten Beamten sowie die anordnende Richterin. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Beleidigung sowie des Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Gegen 21:30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, da sie einen mutmaßlichen Drogenhandel im Nahbereich des Rothschildparks beobachtet hatten.

Vor Ort angekommen, wurden die Beamten einer dreiköpfigen Personengruppe gewahr, die beim Anblick der Polizeibeamten fußläufig die Flucht ergriff. Die Polizisten verfolgten die Männer und konnten einen der drei Tatverdächtigen, einen 25-Jährigen, wenig später festnehmen. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann vehement und verletzte eine Polizistin dabei leicht.

Gegen ihn wurde neben einer Anzeige wegen Widerstands auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

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