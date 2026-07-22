Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260722 - 0929 Frankfurt-Innenstadt: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0925

Frankfurt (ots)

(bo) Der seit gestern Abend (21. Juli 2026) vermisste 77-jährige Herr Parviz H. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihm wird hiermit zurückgenommen.

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