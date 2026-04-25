Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht in Althornbach

Althornbach (ots)

Am Donnerstag, dem 23.04.2026, ereignete sich in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Luitpoldstraße in Althornbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein in Höhe der Hausnummer 30 entgegen der Fahrtrichtung abgestellter weißer VW Up wurde am hinteren rechten Kotflügel durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Aufgrund des Schadensbildes ist nicht auszuschließen, dass ein landwirtschaftliches Fahrzeug den Unfall verursacht hat. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

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