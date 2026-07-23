Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260723 - 0934 Frankfurt - Praunheim: Goldkettentrick - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwoch (22. Juli 2026) wendeten drei Trickbetrüger in Praunheim den Goldkettentrick bei einer Seniorin an und entwendeten eine hochwertige Goldkette. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich die 81-jährige Frau gegen 13:45 Uhr an der Bushaltestelle "An den Pflanzländern". Dort soll ein Fahrzeug, besetzt mit den drei Personen, gehalten und die 81-Jährige bis zur Praunheimer Landstraße mitgenommen haben.

Dort sei die Seniorin gemeinsam mit einer der Trickdiebinnen ausgestiegen. Diese habe der 81-Jährigen eine Kette um den Hals gelegt, sie umarmt und sei wieder in das Fahrzeug gestiegen. Dieses sei dann in Richtung Hausen davongefahren.

Erst dann bemerkte die Frau, dass sie nur noch wertlose Ketten um den Hals trug und ihr die wertvolle Goldkette entwendet worden war.

Die Tatverdächtigen fuhren in einer beigefarbenen Limousine des Herstellers Mercedes mit rumänischem Kennzeichen.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtige 1:

Weiblich, ca. 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, normale Statur, trug schwarzes schulterlanges, welliges, Haar

Tatverdächtige 2:

Weiblich, Anfang 20, ca. 165 cm groß, schlanke Statur, trug schwarzes schulterlanges, zum Zopf gebundenes Haar

Tatverdächtiger 3 (Fahrer):

Männlich, Ende 20, trug schwarzes welliges Haar, hatte keinen Bart

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug machen können, sich zu Geschäftszeiten unter der Rufnummer 069/ 755 - 41292 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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