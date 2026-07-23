PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260723 - 0934 Frankfurt - Praunheim: Goldkettentrick - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwoch (22. Juli 2026) wendeten drei Trickbetrüger in Praunheim den Goldkettentrick bei einer Seniorin an und entwendeten eine hochwertige Goldkette. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich die 81-jährige Frau gegen 13:45 Uhr an der Bushaltestelle "An den Pflanzländern". Dort soll ein Fahrzeug, besetzt mit den drei Personen, gehalten und die 81-Jährige bis zur Praunheimer Landstraße mitgenommen haben.

Dort sei die Seniorin gemeinsam mit einer der Trickdiebinnen ausgestiegen. Diese habe der 81-Jährigen eine Kette um den Hals gelegt, sie umarmt und sei wieder in das Fahrzeug gestiegen. Dieses sei dann in Richtung Hausen davongefahren.

Erst dann bemerkte die Frau, dass sie nur noch wertlose Ketten um den Hals trug und ihr die wertvolle Goldkette entwendet worden war.

Die Tatverdächtigen fuhren in einer beigefarbenen Limousine des Herstellers Mercedes mit rumänischem Kennzeichen.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtige 1:

Weiblich, ca. 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, normale Statur, trug schwarzes schulterlanges, welliges, Haar

Tatverdächtige 2:

Weiblich, Anfang 20, ca. 165 cm groß, schlanke Statur, trug schwarzes schulterlanges, zum Zopf gebundenes Haar

Tatverdächtiger 3 (Fahrer):

Männlich, Ende 20, trug schwarzes welliges Haar, hatte keinen Bart

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug machen können, sich zu Geschäftszeiten unter der Rufnummer 069/ 755 - 41292 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 14:30

    POL-F: 260723 - 0932 Frankfurt - Ginnheim: Polizistin durch Faustschlag verletzt

    Frankfurt (ots) - (la) Gestern Abend (22. Juli 2026) kam es in Ginnheim zu einem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, bei dem eine Polizistin durch einen Faustschlag leicht verletzt wurde. Gegen 20:00 Uhr befanden sich mehrere Polizeibeamte aufgrund eines Einsatzes in einem Krankenhaus in Ginnheim. Zur gleichen Zeit wurde ein 43 Jahre alter, stark alkoholisierter Mann von ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 14:30

    POL-F: 260723 - 0931 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme eines mutmaßlichen Straßenräubers

    Frankfurt (ots) - (la) Gestern Abend (22. Juli 2026) ereignete sich ein versuchter Straßenraub im Bahnhofsgebiet. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Gegen 18:15 Uhr befand sich ein 72 Jahre alter Mann im Rahmen seiner Hausmeistertätigkeit in der Düsseldorfer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ihn ein 28 Jahre alter Mann an, schubste ihn ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 14:29

    POL-F: 260723 - 0930 Frankfurt - Ostend: Festnahme nach räuberischer Erpressung

    Frankfurt (ots) - (ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Mittwochabend (22. Juli 2026) einen Mann fest, der zuvor seinen Mitbewohner im Ostend angegriffen haben soll. Der 21-jährige Beschuldigte und der 35-jährige Geschädigte bewohnen gemeinsam ein Zimmer in einer Unterkunft in der Ostparkstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen soll der Beschuldigte seinen zu diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren