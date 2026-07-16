Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Frankfurt: Vermisstenmeldung - Bezug zu Meldung Nr. 0902 - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(la) Die seit dem 11. Juli 2026 vermisste 17-jährige Anastasia N. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

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