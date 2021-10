Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211004 - 1209 Frankfurt-Niederursel: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend (03.10.2021) brannte es in einer Wohnung im 10. OG eines Wohnhochhauses in Niederursel. Die Wohnung stand bereits im Mai des vergangenen Jahres in Flammen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Gegen 19:45 Uhr nahmen mehrere Bewohner des Hauses im Gerhart-Hauptmann-Ring einen Knall wahr und verständigten den Notruf. Die unverzüglich ausgerückte Feuerwehr stellte einen Brand in einer Wohnung im 10. Stock fest. Dieser wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Mehrere Bewohner wurden durch die Rettungskräfte aus dem Haus evakuiert, sechs von ihnen erlitten Verletzungen in Form von Rauchgasvergiftungen.

Im Laufe des heutigen Tages untersuchten Brandortermittler der Frankfurter Kriminalpolizei die Brandwohnung, in der es auch im Mai des vergangenen Jahres schon gebrannt hatte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegt Brandstiftung als Brandursache vor. Inwieweit ein Zusammenhang zu dem Brand des letzten Jahres besteht, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell