Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211004 - 1206 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme eines Drogendealers

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Mittag (03.10.2021) hat die Frankfurter Polizei einen 33-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 12.00 Uhr wurde der 33-jährige Mann in der Taunusstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Im Zuge dessen fanden die Beamten Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie eine geringe Menge Heroin und Crack bei dem Mann auf. Doch damit nicht genug: Als die Polizisten genauer hinsahen, fanden sie unter anderem in einer Powerbank versteckt weitere Drogen. Insgesamt stellten die Beamten schließlich mehr als 15 Gramm Heroin, über 3,5 Gramm Crack sowie mehrere hundert Euro Bargeld sicher.

Anschließend wurde der wohnsitzlose Tatverdächtige in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Im Verlauf des heutigen Tages wird er dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell