POL-F: 210727 - 0900 Frankfurt-Rödelheim: Zeitung in Wohnheim angezündet

(dr) Ein 49-jähriger Mann hat am gestrigen Montagnachmittag (26. Juli 2021) mehrere Zeitungen in einem Treppenhaus eines Wohnheimes in Rödelheim angezündet. Die Polizei nahm den Mann wenig später fest. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Durch den entstandenen Rauch bemerkten Mitarbeiter etwa gegen 14.00 Uhr in dem Wohnheim in der Radilostraße frühzeitig brennendes Zeitungspapier unterhalb einer Treppe und konnten das Feuer selbstständig löschen. An einer Wand konnte eine leichte Verrußung festgestellt werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Zu dem genannten Zeitpunkt konnte ein unbekannter Mann beim Verlassen des Hauses beobachtet werden. Einer alarmierten Streife gelang es in der Folge während der Fahndungsmaßnahmen den Gesuchten, 49 Jahre alt, anzutreffen. Der Mann äußerte gegenüber den Polizeibeamten, ein Feuer gelegt zu haben, da ihm "kalt ums Herz" gewesen sei. Nachdem ihm die Beamten daraufhin die Festnahme eröffneten und ihm Handfesseln anlegten, erfolgte später seine Überstellung in eine psychiatrische Einrichtung. Das Brandkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

