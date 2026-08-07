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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Nachtrag: Brand auf Firmengelände in der Robert-Bunsen-Straße gelöscht

Gernsheim (ots)

Nachdem am Donnerstagnachmittag (06.08.2026, wir haben berichtet) gegen 16.20 Uhr ein Brand bei einem Entsorgungsfachbetrieb in der Robert-Bunsen-Straße ausgebrochen war, konnte das Feuer mittlerweile gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr, die mit einem Grossaufgebot im Einsatz war, dauern voraussichtlich noch mehrere Stunden an. Der Brand hatte sich auf dem Betriebshof des Betriebs schnell ausgebreitet und eine große, deutlich sichtbare Rauchwolke verursacht. Auch drohte das Feuer auf zwei benachbarte Firmen überzugreifen, konnte dort aber schnell von der Feuerwehr wieder gelöscht werden. Vorsorglich wurde auch der Betrieb einer Tankstelle in der Nähe zum Brandort während des Brandes eingestellt und das Gelände evakuiert. Es wurden zehn Personen, vermutlich durch das Einatmen von Rauchgas, leicht verletzt. Derzeit können noch keine verbindlichen Aussagen zur Schadenshöhe oder Brandursache getroffen werden. Die Ermittlungen werden am Freitag fortgeführt.

Die Vollsperrung der Bundesstraße 44 im Bereich des Brandortes wird voraussichtlich gegen 05.00 Uhr aufgehoben.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6328766

Berichterstatter: Gräsel, PHK/PVD (Polizeipräsidium Südhessen)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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