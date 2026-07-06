Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Durchsuchung wegen Verkehrsstraftaten mit Auto/Polizei stellt Fahrzeug sicher - 27-Jähriger mit mehreren Haftbefehlen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach Hinweisen auf die Begehung von Straftaten wie Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, durchsuchte die Polizei am Freitag (03.07.) mittels richterlich erlassenem Beschluss die Räumlichkeiten einer Familie in Rüsselsheim, um das aktuell genutzte Fahrzeug sicherzustellen und die weitere unrechtmäßige Nutzung im Straßenverkehr damit zu unterbinden.

Neben der Sicherstellung des Audi, ergab sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen zudem der Verdacht auf weitere strafbare Handlungen, welche die Einleitung von weiteren Ermittlungsverfahren und weitere Sicherstellungen nach sich ziehen werden.

So wurden bei Empfängern von Sozialleistungen unter anderem Goldschmuck und Geld im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro sichergestellt. Inwieweit hier möglicherweise Straftatbestände hinsichtlich Sozialkriminalität berührt sind, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Ergänzend konnten mehrere abgelaufene und manipulierte Kennzeichen sichergestellt werden. Die Nummernschilder wurden beschlagnahmt, um deren weitere Verwendung zu unterbinden oder entsprechende Nachweise wegen des Verdachts der Urkundenfälschung zu erhärten. Auch ein aktuell in Rüsselsheim gestohlenes Paar Kennzeichenschilder konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern ebenfalls an. Weiterhin wurden von einem zugelassenen Auto die Kennzeichen und Schlüssel sichergestellt, um dessen weitere Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zu unterbinden, weil die Bereifung des Fahrzeuges teilweise in schrottreifem Zustand war.

Ein bei den polizeilichen Maßnahmen angetroffener 27-jähriger rumänischer Staatsangehöriger wurde festgenommen, weil insgesamt elf Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Unter anderem einer des Amtsgerichts Stuttgart zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von über acht Monaten wegen Diebstahls. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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