Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Brand eines Baumstumpfs ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Zeugen gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nachdem es am Samstagabend (4.7.) zu einem Brand von einem Baumstumpf in der Straße "Schloßpark" kam, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen laut Zeugenaussagen mehrere Jugendliche gegen 22 Uhr Stroh auf den Baumstumpf gelegt und dieses im Anschluss angezündet haben. Hierdurch geriet er in Flammen und brannte. Daraufhin suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr aus Seeheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Bis auf den Stumpf blieb die angrenzende Wiese unbeschadet. Wie hoch der genaue Sachschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 10 der Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

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