Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Widerstand nach Verdacht des Diebstahls

Groß-Gerau (ots)

Nach dem Diebstahl von mehreren hundert Euro aus einer unbeaufsichtigten Geldbörse in einer Spielhalle in der Innenstadt sollte am Sonntagabend (05.07.) ein Verdächtiger von der Polizei überprüft werden.

Nach Bekanntwerden des Diebstahls, der gegen 21.00 Uhr stattgefunden haben soll, trafen Einsatzkräfte der Polizeistation Groß-Gerau einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen in der Spielothek an. Die Polizeikräfte eröffneten ihm die Personenkontrolle. Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen leistete der Mann heftige Gegenwehr. Ein Beamter verletzte sich hierbei leicht. Der 39-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Bei der anschließend folgenden Durchsuchung fanden die Ordnungshüter 550 Euro in seiner Unterhose versteckt. Das Geld wurde sichergestellt. Zudem entdeckte die Polizei bei ihm ein Einhandmesser und eine kleine Menge Haschisch.

Der Mann wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten müssen.

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