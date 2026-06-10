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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ein Bier zu viel
Vorläufige Festnahme eines 31-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Dienstagabend (9.6.) ein räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in der Eschollbrücker Straße zugetragen hat, konnte ein 31-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann gegen 22 Uhr das Geschäft. Im Anschluss soll er ein alkoholisches Getränk an sich genommen haben, welches er nicht bezahlen wollte. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete die Tat und konfrontierte ihn mit dem Diebstahl. Daraufhin beleidigte und bedrohte er den Mann. Anschließend griff er ihn an und schaffte es so zunächst aus dem Supermarkt zu flüchten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm eine Streife des 2. Polizeireviers den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Mitarbeiter blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Der 31-Jährige wurde unter anderem für eine erkennungsdienstliche Behandlung auf die Polizeiwache mitgenommen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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