Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Farbschmierereien rufen Polizei auf den Plan

Rüsselsheim (ots)

Nach einer Sachbeschädigung und Farbschmierereien hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Die Hakenkreuze sowie andere Schmierereien wurden am Dienstag (9.6.), gegen 11 Uhr, im Bereich des Wasserwerks an der Landesstraße 3012 bemerkt. Anschließend wurde die Polizei alarmiert. Die Kriminellen besprühten Gebäude, Straßenschilder sowie eine Brücke mit blauer Farbe. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kripo in Darmstadt zu melden.

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