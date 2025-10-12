Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt

Brand in Küche eines Einfamilienhauses

Zwei Hunde sterben

Pfungstadt (ots)

Am Sonntagabend (12.10.), gegen 21:00 Uhr, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Eberstädter Straße alarmiert. In der Küche des Hauses war nach vorläufigen Erkenntnissen der Herd noch eingeschalten und unbeaufsichtigt. Er entwickelte eine so starke Hitze, dass eine starke Rauchentwicklung sowie daraus ein Schwelbrand entstand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen zügig, konnten aber nicht verhindern, dass zwei im Haus befindliche Hunde durch Einatmen des Rauches umkamen. Der Hausbewohner konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen. Das Haus ist nach ausreichender Lüftung durch die Feuerwehr wieder bewohnbar. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und genauen Brandursache dauern an und werden vom Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell