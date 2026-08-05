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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wiesenbrand +++ Brand durch Feuerwerkskörper

Bad Schwalbach (ots)

1. Wiesenbrand,

Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad, Dienstag, 04.08.2026, 23.53 Uhr

(wo)Dienstagnacht kam es zu einem Wiesenbrand in Taunusstein-Hahn.

Gegen 23.50 Uhr brannte eine Wiese in der Straße "Zum Schwimmbad". Die Feuerwehr verhinderte die Ausweitung und löschte das Feuer. Durch den Brand wurden ca. 10m² Feld vernichtet. Es wurde niemand verletzt.

Unklar ist, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 entgegen.

2. Brand durch Feuerwerkskörper,

Geisenheim, Holzweg, Dienstag, 04.08.2026, 13.35 Uhr

(wo)Am Dienstagmittag kam es zu einem Brand in den Weinbergen in Geisenheim.

Die unbekannten Täter zündeten Feuerwerkskörper in der Geisenheimer Holzstraße, in den Weinbergen. Hierbei kam es zu einem Brand, bei dem die Wiese und Weinreben Feuer fingen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer 06722-91120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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