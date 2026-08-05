PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Leitungswechsel bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus

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Bad Schwalbach (ots)

Leitungswechsel bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus Taunusstein-Hahn, Polizeiposten, Mittwoch, 05.08.2026,

(wo)Am Mittwochmorgen begrüßte der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Herr Björn Gutzeit, den neuen Leiter der Polizeidirektion Rheingau-Taunus, Polizeioberrat Christian Berger. Mit der neuen Funktion trägt Herr Berger künftig die Verantwortung für die polizeiliche Sicherheit von rund 185.000 Einwohnern im gesamten Zuständigkeitsgebiet.

Seine Laufbahn bei der hessischen Polizei begann er im gehobenen Polizeivollzugsdienst in der Bereitschaftspolizei und in der Folge auf der Polizeistation Eltville. Nach einem Jahr wechselte er nach Frankfurt, wo er in verschiedenen Dienststellen und Funktionen tätig war. Dort erlangte er umfassende Kenntnisse im Einsatz- und Führungsbereich.

Christian Berger entschied sich schließlich für den höheren Polizeivollzugsdienst. Von 2021 bis 2022 sammelte er im Landespolizeipräsidium, in zwei verschiedenen Führungspositionen, wertvolle Erfahrungen. Die letzten drei Jahre leitete er die Direktion West des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz.

Christian Berger blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen: "Ich hoffe, meinen Teil dazu beitragen zu können, dass dieser sichere und äußerst lebenswerte Landkreis mit einer bürgernahen Polizei auch künftig so positiv weiterentwickelt wird." Ein besonderes Anliegen ist ihm dabei der offene Austausch: "Wichtig ist mir der Dialog über Hierarchiegrenzen hinweg sowie eine unkomplizierte und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den 17 Kommunen und den Menschen in der Region."

Der 48-Jährige ist Familienmensch und Vater von drei Kindern. Er lebte selbst vier Jahre im Rheingau und freut sich deshalb auf die Rückkehr in eine Region, mit der ihn viele persönliche Erinnerungen verbinden:

"Nachdem es mich in den vergangenen Jahren in andere hessische Regionen verschlagen hat, freue ich mich sehr auf die Rückkehr in den Rheingau-Taunus-Kreis. Ich durfte selbst mehrere Jahre in Niederwalluf leben und habe meine ersten polizeilichen Erfahrungen auf der Polizeistation Eltville gesammelt."

Neben seinem Beruf gilt seine Leidenschaft nicht nur dem Fußball. Auch das Biken und Wandern gehören zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen.

Polizeipräsident Björn Gutzeit betont: "Unsere Gesellschaft steht vor zunehmenden Herausforderungen. Umso wichtiger ist es Brücken zu bauen, miteinander im Dialog zu bleiben und sich respektvoll zu begegnen. Mit Christian Berger gewinnt die Polizeidirektion Rheingau-Taunus eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die über ein hohes Kommunikationsvermögen, einen vielseitigen beruflichen Werdegang und einen großen Erfahrungsschatz verfügt."

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