PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++ Großraummülltonne brennt +++ Unfall mit zwei verletzten Motorradfahrern +++ Verkehrsunfallflucht +++ Trunkenheitsfahrt mit über zwei Promille

Bad Schwalbach (ots)

1. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrerin flüchtet zunächst von der Unfallstelle, Hohenstein-Burg-Hohenstein, Straße "Am Bahnhof", Freitag, 31.07.2026, 20:20 Uhr

(kd) Am Freitagabend kam es in der Straße "Am Bahnhof" in Hohenstein-Burg-Hohenstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die mutmaßlich alkoholisierte Verursacherin zunächst unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Gegen 20:20 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau aus Hohenstein mit ihrem Dacia die Straße "Am Bahnhof" in Fahrtrichtung B54. Hierbei übersah sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde zudem eine Straßenlaterne beschädigt. Anschließend setzte die 45-Jährige ihre Fahrt in Richtung B54 fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Nach wenigen Minuten kehrte sie jedoch zur Unfallstelle zurück. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die 45-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 45-Jährige von der Polizeidienststelle entlassen.

2. Großraummülltonne brennt, Taunusstein-Neuhof, Ziegelhüttenweg, Aartalhalle, Samstag, 01.08.2026, 22:50 Uhr

(kd) Am späten Samstagabend kam es im Bereich der Aartalhalle im Ziegelhüttenweg in Taunusstein-Neuhof zum Brand einer Großraummülltonne. Gegen 22:50 Uhr wurde die Rettungsleitstelle des RTK durch einen Passanten über den Brand informiert. Die Großraummülltonne wurde durch das Feuer beschädigt. Hinweise auf die Ursache des Brandes oder mögliche Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

3. Unfall mit zwei verletzten Motorradfahrern, Idstein-Oberauroff, K707 / K708, Freitag, 31.07.2026, 15:50 Uhr

(kd) Am Freitagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der K707 und K708 bei Idstein-Oberauroff zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Motorradfahrer verletzt wurden. Gegen 15:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Idstein mit seinem Motorrad die K707 aus Richtung Idstein kommend und beabsichtigte, auf die K708 einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Taunusstein die K707 aus Richtung Ehrenbach kommend in Fahrtrichtung Idstein. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Motorräder. Beide Motorradfahrer wurden zunächst durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K707 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht, Walluf, Werftstraße, Samstag, 01.08.2026, 10:30 Uhr bis 19:20 Uhr

(kd) Im Laufe des Samstags kam es in der Werftstraße in Walluf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 27-jähriger Mann aus Walluf stellte seinen Nissan gegen 10:30 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Werftstraße ab. Als er gegen 19:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Unfallschäden fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte den Nissan vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

5. Trunkenheitsfahrt mit über zwei Promille, Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Samstag, 01.08.2026, 12:55 Uhr

(kd) Am Samstagmittag fiel einer Streife der Polizeistation Rüdesheim ein offenbar alkoholisierter Autofahrer auf, der durch seine unsichere Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Gegen 12:55 Uhr bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten einen 70-jährigen Mann aus Rüdesheim am Rhein, der mit seinem Skoda Octavia die Geisenheimer Straße befuhr und sein Fahrzeug auffällig unsicher führte. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer zunächst auf die Gegenfahrbahn und setzte seine Fahrt dort fort. Mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Im weiteren Verlauf überfuhr der 70-Jährige zwei Verkehrsinseln. Die Anhaltesignale der Polizeistreife missachtete der Fahrer zunächst. Wenige Augenblicke später hielt er jedoch an und konnte kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 70-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des 70-Jährigen gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

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