PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrzeug nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen gestoppt +++ Brandstiftung in Hallgarten +++ Körperverletzung und Nötigung +++ Trunkenheitsfahrt

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeug nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen gestoppt, Bundesautobahn 3, Idstein, Freitag, 31.07.2026, 23.42 Uhr

(wo)In der Nacht von Freitag auf Samstag ignorierte ein PKW- Fahrer die Anhaltesignale der Polizei, sodass es zu einer Verfolgungsfahrt auf der A3 kam. Der Fahrer wurde der Polizei gegen 23.45 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise gemeldet, bei der er sich immer wieder an die Leitplanken oder anderen Verkehrsteilnehmern angenähert haben soll. Als die Polizei ihn aufforderte mit Anhaltesignalen anzuhalten, verringerte der 24-Jährige zunächst seine Geschwindigkeit und suggerierte seine Bereitschaft auf einen Rasthof zu fahren. Auf dem Verzögerungsstreifen wechselte er jedoch, kurz vor der Abfahrt zum Autohof an der Anschlussstelle Randbach-Baumbach, zurück auf BAB 3, beschleunigte stark und überholte andere Verkehrsteilnehmer rechts. Der flüchtige Autofahrer konnte im weiteren Verlauf von rheinland-pfälzischen und hessischen Polizeikräften angehalten und kontrolliert werden. Den jungen Fahrfahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren unteranderem wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der Grund für seine Flucht ist derzeit noch unklar.

2. Brand einer 200m² Wiese,

Hallgarten, Niederwaldstraße, Freitag, 31.07.2026, 13.00 Uhr

(wo)Am Freitag setzten unbekannte Täter eine Wiese in Hallgarten in Brand. Nach ersten Ermittlungen setzten die Täter die Wiese in der Nähe der Niederwaldstraße an zwei Stellen in Brand, sodass ca. 200m² Wiese verbrannt wurde. Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter (06722) 91120 entgegen.

3. Nötigung und Körperverletzung im Linienbus, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Sonntag, 02.08.2026, 09.15 Uhr

(wo)Am Sonntagmorgen kam es zu einer Körperverletzung zwischen zwei Fahrgästen in einem Linienbus in Rüdesheim am Rhein. Zusätzlich nötigte einer der Kontrahenten eine 16-Jährige. In der Geisenheimer Straße in der Buslinie 10 belästigte gegen 08.55 Uhr ein Mann zunächst einen 21-Jährigen, wodurch es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Zudem belästigte der Mann eine 16-jährige. Die verständigten Polizeibeamten nahmen den 31-jährigen Mann fest und brachten ihn zur Polizeistation Rüdesheim am Rhein. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

4. Trunkenheitsfahrt mit Sachschaden,

Rüdesheim am Rhein, Europastraße, Freitag, 31.07.2026, 22.53 Uhr

(wo)Am Freitagabend kam es in Rüdesheim zu einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss. Gegen 22.55 Uhr befuhr eine 27-jährige Autofahrerin die Europastraße. Hier kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Randstein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,4 Promille. Die Fahrerin wurde auf die Polizeistation Rüdesheim gebracht, wo ein hinzugerufener Arzt eine Blutentnahme durchführte. Gegen die Fahrerin wird nun ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000,00 EUR.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell