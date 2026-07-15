POL-MA: Mannheim: Polizei in der Mannheimer Innenstadt - PM Nr. 2
Mannheim (ots)
Wie bereits berichtet findet aktuell in der Mannheimer Innenstadt ein Einsatz der Polizei statt. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6315097).
In einem Gebäude am Paradeplatz kam es kurz nach 12:00 Uhr zu einer Alarmauslösung. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort und im auch betroffenen Gebäude, um weitere Feststellungen zu treffen.
Momentan liegen keine Hinweise auf Gefahrensituationen vor.
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