Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei in der Mannheimer Innenstadt - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet findet aktuell in der Mannheimer Innenstadt ein Einsatz der Polizei statt. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6315097).

In einem Gebäude am Paradeplatz kam es kurz nach 12:00 Uhr zu einer Alarmauslösung. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort und im auch betroffenen Gebäude, um weitere Feststellungen zu treffen.

Momentan liegen keine Hinweise auf Gefahrensituationen vor.

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