PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei in der Mannheimer Innenstadt - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet findet aktuell in der Mannheimer Innenstadt ein Einsatz der Polizei statt. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6315097).

In einem Gebäude am Paradeplatz kam es kurz nach 12:00 Uhr zu einer Alarmauslösung. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort und im auch betroffenen Gebäude, um weitere Feststellungen zu treffen.

Momentan liegen keine Hinweise auf Gefahrensituationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 12:32

    POL-MA: Mannheim: Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt

    Mannheim (ots) - Aktuell kommt es in der Mannheimer Innenstadt im Bereich des Paradeplatzes zu einem Polizeieinsatz. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit René Dessoy Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 10:59

    POL-MA: Sinsheim-Reihen/Rhein-Neckar-Kreis: Traktor kippt um - hoher Sachschaden

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagnachmittag ereignete sich auf einem Flurstück am Reihener Weg ein Unfall mit einem Traktorgespann. Ein 69-Jähriger war um kurz vor 17 Uhr mit einem Traktor samt beladenem Anhänger unterwegs. Nach aktuellem Erkenntnisstand unterlief dem Mann an einem abschüssigen Bereich ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren