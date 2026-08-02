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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme Vermisstmeldung

Bad Schwalbach (ots)

(mp) Die gestern um 23:58 h gesendete Vermisstmeldung nach dem 14Jährigen aus Oestrich-Winkel wird zurückgenommen. Der Junge wurde wohlbehalten angetroffen. Es wird gebeten die Daten nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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