PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Diebstahl aus PKW +++ Heckenbrand +++ Unfall auf Landstraße +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl aus PKW,

Taunusstein, Goethestraße, Dienstag, 04.08.2026, 04.19 Uhr

(wo)Am frühen Dienstagmorgen haben unbekannte Täter in der Taunussteiner Goethestraße Bargeld aus einem PKW entwendet. Gegen 04.20 Uhr näherten sich die Täter dem schwarzen Audi A6, öffneten und durchsuchten diesen nach Diebesgut. Im Anschluss flüchteten die Täter mit Bargeld im Gepäck in Richtung Lessingstraße. Durch eine Überwachungskamera konnten die beiden Täter aufgezeichnet werden. Eine Person soll männlich, 16-20 Jahre alt sein, lange Kleidung sowie Sneaker mit hellen Schnürsenkeln und eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Die andere Person soll männlich und ca. 16-20 Jahre alt sein. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 entgegen. Die Polizei weist eindringlich darauf hin: Wertgegenstände gehören nicht ins Auto! Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück, auch nicht für kurze Zeit. Handtaschen, Laptops, Smartphones oder Geldbörsen sind für Diebe ein gefundenes Fressen und können einen Autoaufbruch provozieren. Nehmen Sie Wertsachen daher immer mit oder verstauen Sie sie bereits vor Fahrtantritt außerhalb des Blickfelds. Achten Sie außerdem darauf, Ihr Fahrzeug stets ordnungsgemäß abzuschließen, auch bei kurzen Erledigungen. Ein verschlossenes Fahrzeug bietet zwar keinen vollständigen Schutz, erschwert Tätern jedoch den Zugriff und kann Gelegenheitsdiebe abschrecken.

2. Unfall auf Landstraße,

Idstein, Landesstraße 3274, Montag, 03.08.2026, 10.25 Uhr

(wo)Am Montag kam es zu einem Unfall zwischen einem PKW- und einem Fahrradfahrer auf der Landesstraße 3274 bei Idstein.

Um 10.25 Uhr befuhr der 20-jährige PKW-Fahrer die L3274 aus Idstein in Fahrtrichtung A3. An der Anschlussstelle zur Bundesautobahn 3 beabsichtigte er in Fahrtrichtung Köln weiterzufahren. Hierbei kollidierte er mit der entgegenkommenden 40-jährigen Fahrradfahrerin auf der L3274. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.

3. Heckenbrand,

Bad Schwalbach, Adolfsecker Weg, Montag, 03.08.2026, 14.40 Uhr

(wo)Am Montag kam es zu einem Heckenbrand in Bad Schwalbach.

Gegen 14.40 Uhr brannte eine Hecke im Adolfsecker Weg. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte einen Übergriff auf Gebäude verhindern. Durch den Brand wurden ca. 80m² Hecke vernichtet. Es wurde niemand verletzt.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

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