Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fatbike kollidiert mit Fahrrad - Verursacher flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße;

Unfallzeit: 07.06.2026, 15.40 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Gronau sucht die Polizei nach mehreren beteiligten Kindern. Ein 33-jähriger Gronauer befuhr am Sonntag gegen 15.40 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Gildehauser Straße in Richtung Ochtruper Straße. Als er nach rechts in die Hörster Straße abbiegen wollte, kamen ihm im Kurvenbereich nach seinen Angaben ein Fatbike sowie ein weiteres Fahrrad entgegen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrer des Fatbikes, woraufhin der 33-Jährige stürzte. Der Gronauer verletzte sich leicht und an seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Nach Angaben des Geschädigten befanden sich auf dem Fatbike zwei Personen. Die insgesamt drei beteiligten Kinder sollen etwa 12 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Der Fahrer des Fatbikes habe eine schwarze Cap getragen. Nachdem die Kinder zunächst angehalten und sich nach dem Befinden des Gestürzten erkundigt hatten, entfernten sie sich in Richtung Kircheninsel, als der Mann ankündigte, die Polizei verständigen zu wollen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu den beschriebenen Kindern bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (pl)

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