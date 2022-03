Polizei Eschwege

POL-ESW: weitere Betrugsdelikte

Eschwege (ots)

Betrügerisches Erlangen von Google-Play-Codes

Am Montag, den 21.03.22 erhielt eine Angestellte einer Lottoannahmestelle am Eschweger Marktplatz einen Anruf eines angeblichen Angestellten eines Unternehmens (Google), der vorgab, Überprüfungen hinsichtlich der Google-Play-Karten und deren Codeübermittlungen durchführen zu müssen. Dadurch gelang es dem unbekannten Anrufer insgesamt 11 Codes im Wert von 1050 Euro in Erfahrung zu bringen. Wie sich herausstellte wurden diese Codes bereits wenige Minuten später eingelöst, so dass eine Stornierung nicht mehr möglich war.

Diebstahl einer Geldbörse und betrügerisches Abheben von Bargeld

Am 21.03.22 wurde in Meißner-Abterode in dem dortigen tegut-Geschäft die Geldbörse aus einer Handtasche einer Angestellten entwendet. Zwischen 06:30 Uhr und ca. 11:30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person Zutritt in die Räumlichkeiten für Mitarbeiter und entwendete dort eine Geldbörse aus einer Handtasche mit persönlichen Dokumenten, der Debit-Karte und etwas Bargeld. Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben. Um 11:48 Uhr erfolgte dann bei einer Bank in der Reichensächser Straße in Eschwege mittels der Debit-Karte eine Barabhebung in Höhe von 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell