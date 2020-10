Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 22.10.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Beamten kontrollieren Kleinkraftrad; 27-jähriger Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten die Beamten der Polizei in Eschwege gegen 01.55 Uhr einen 27-Jährigen aus Meißner, der auf einem Kleinkraftrad-Roller am Bahnübergang Oberhone/Eltmannshausen unterwegs war. Der Mann konnte den Beamten bei der Kontrolle keine Fahrerlaubnis vorweisen, da er diese angeblich zu Hause hätte. Als die Beamten den 27-Jährigen dann zur Wohnanschrift begleiteten, um dort Einblick in die Papiere zu nehmen, räumte der Fahrer kleinlaut ein, tatsächlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Daraufhin stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Bus

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kraftomnibus kam es am Mittwochmorgen gegen 10.40 Uhr an der Bodai-Kreuzung bei Reichensachsen. Ein 52-Jähriger aus Wehretal, der mit dem Bus von Reichensachsen kommend über den Bahnübergang auf die Bundesstraße B 27 nach links in Richtung Oetmannshausen einbiegen wollte, übersah einen 69-Jährigen aus Eschwege, der mit seinem Auto auf der B 27 von Eschwege kommend in Richtung Oetmannshausen unterwegs war. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt nicht mit Fahrgästen besetzt, die beiden Unfallbeteiligten blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Polizei Sontra

Wildunfälle

500 Euro Schaden entstanden bei einem Wildunfall auf der B 400 zwischen Ulfen und Breitau, als eine 22-jährige Autofahrerin auf dieser Strecke mit ihrem Fahrzeug am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr einen Dachs erfasste. Das Tier überlebte den Aufprall nicht.

Zwischen Sontra und Ulfen kam es am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße K 28 um kurz vor 07.30 Uhr ebenfalls zu einem Wildunfall, als ein 46-jähriger Autofahrer aus Sontra auf der Strecke ein Reh erfasste. Das Tier verendete am Unfallort, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Auf der B451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode erfasste am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Großalmerode ein Reh, was bei dem Zusammenprall verendete. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 2500 Euro.

Unfallflucht; Unfallort nicht genau bekannt; Polizei sucht Zeugen

Ein 33-Jähriger aus Hessisch Lichtenau hat am Mittwochabend bei den Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht, bei der letztlich drei verschiedene Unfallörtlichkeiten in Betracht kommen. Der Mann hatte sein Auto, einen gelben VW Arteon, an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Hessisch Lichtenau geparkt und dann am Mittwochabend einen frischen Schaden an der rechten Seite des vorderen Stoßfängers festgestellt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das Auto stand im Zeitraum zwischen Montag 08.00 Uhr und Dienstag 19.00 Uhr in Hessisch Lichtenau u.a. auf den Parkplätzen zweier Supermärkte sowie bei einer Arztpraxis. Als Örtlichkeiten wurden von dem Geschädigten die Straßen Poststraße, Am Lohwasser und die Ottilienstraße genannt. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau zu dem unbekannten Verursacher unter der Nummer 05602/9393-0.

Zwei Wildschweine von zwei Pkw`s erfasst

Am Donnerstagmorgen gegen 06.00 Uhr haben zwei Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße B 7 zwischen Hessisch Lichtenau und Fürstenhagen zwei Tiere einer Wildschweinrotte erfasst, welche die Fahrbahn überquerte. Ein Tier verendete direkt bei dem Zusammenstoß, ein weiteres Tier musste später vom zuständigen Jagdpächter erlegt werden. An beiden Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

