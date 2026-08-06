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Polizei Korbach

POL-KB: Willingen Eimelrod - Brand eines Strohlagers

Korbach (ots)

Nach einem Großbrand in Eimelrod am gestrigen Tag (5. August)hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aktuell gibt es keine Hinweise auf die Brandursache.

Der Brand in der Feldgemarkung von Eimelrod wurde gegen 14:30 Uhr gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei stand eine Scheune in Vollbrand, in der mindestens 600 Strohballen gelagert waren. Nach Angaben des Besitzers war das Stroh dort seit etwa vier Wochen eingelagert. In der Scheune, welche zu drei Seiten geschlossen und von einer Seite frei zugänglich war, befand sich außer dem Stroh auch landwirtschaftliches Gerät, das durch die Flammen ebenfalls zerstört wurde. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort und führte bis in den Abend hinein Löscharbeiten durch. Der Sachschaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen mit einem Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich angegeben.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 9710 zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

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