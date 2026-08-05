Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt - LKW-Unfall, Fahrer verstorben

Korbach (ots)

Heute gegen 13 Uhr ereignete sich ein LKW-Unfall in der Straße Hellenberg im Industriegebiet von Diemelstadt-Rhoden. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der 61-jährige Fahrer seinen Sattelzug (Tankfahrzeug) tanken wollte. Aus ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug ins Rollen, durchbrach einen Zaun und stürzte einen kleinen Abhang hinab. Schließlich kollidierte das Fahrzeug mit der Wand einer Industriehalle und kam zum Stehen. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und notärztlich versorgt, verstarb jedoch an der Unfallstelle. Da der Tankzug Flüssiggas geladen hatte, führte die Feuerwehr Messungen durch um auszuschließen, dass Gefahrgut aus dem Tank austrat.

Die Polizei geht davon aus, dass der LKW-Fahrer aufgrund einer plötzlichen medizinischen Ursache verstarb. Dieser medizinische Notfall dürfte auch die Ursache des Unfalls sein.

Der Gesamtschaden an Halle und LKW wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Der LKW wurde abgeschleppt.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

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