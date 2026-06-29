Polizei Homberg

POL-HR: Snackautomat beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.06.2026:

Neuental

Ein unbekannter Täter hat am frühen Sonntag, 28.06.2026, gegen 01:45 Uhr, einen Snackautomaten in der Bahnhofstraße in Neuntal-Zimmersrode beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein unbekannter männlicher Täter den Snackautomaten durch Tritte beschädigt. Anschließend warf er einen Gullydeckel auf den Automaten. Eine Scheibe des Automaten wurde so beschädigt.

Der unbekannte Täter konnte bei der Tatausführung beobachtet und wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 170 bis 180 Zentimeter groß, dunkle Oberbekleidung mit weißem Aufdruck auf dem Rücken, kurze Hose.

Über den entstandenen Sachschaden können aktuell keine Angaben gemacht werden. Aus dem Automaten wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle

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