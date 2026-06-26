Polizei Homberg

POL-HR: Mountainbike aus Carport entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.06.2026

Felsberg

Mountainbike aus Carport entwendet

Am 25.06.2026 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Wolfershausen, einem Ortsteil von Felsberg, ein hochwertiges Mountainbike aus einem Carport.

Nach aktuellem Erkenntnisstand betraten die unbekannten Täter den Carport des frei zugänglichen Grundstücks in der Haldorfer Straße. Dort stahlen sie ein gesichertes Mountainbike Cube, Type Stereo One22 Pro, Farbe orange. Sie durchtrennten hierzu das Fahrradschloss. Anschließend flüchteten sie.

Der Wert des Rades beträgt rund 1.800,- Euro.

Die Polizei in Melsungen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

Christian Leßner, PHK - Pressestelle

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