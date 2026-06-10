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Polizei Homberg

POL-HR: Fahrzeugteile aus Pkw auf Autohausgelände entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2026:

Wabern

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 02:05 Uhr, Fahrzeugteile aus einem Pkw auf einem Parkplatz in der Melsunger Straße im Waberner Ortsteil Falkenberg entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhren die Täter mit einem Fahrzeug einen Rasenweg durch einen angrenzenden Park und gelangten so in den rückwärtigen Bereich eines Autohauses. Dort befand sich ein abgestellter blauer Peugeot 508.

Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der hinteren linken Fahrzeugtür ein und gelangten so in den Innenraum des Pkw. Anschließend demontierten sie mittels unbekannter Werkzeuge mehrere Fahrzeugteile, darunter Teile des Lenkrads, einen Teil des Airbags, den Fahrer- und Beifahrersitz sowie Bedienelemente der Mittelkonsole und entwendeten diese. Dann flüchteten sie vom Tatort.

Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Melsunger Straße beziehungsweise im Umfeld des Autohauses wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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