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Polizei Homberg

POL-HR: Pkw gerät auf Kreisstraße 103 in Brand - Drei Insassen unverletzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.06.2026:

Frielendorf

Am Montagabend gegen 23:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand auf der Kreisstraße 103 in Höhe der Abfahrt Linsingen alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort ein Pkw der Marke Volkswagen in Brand.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrer des Pkw mit zwei weiteren Insassen die Kreisstraße in Richtung Frielendorf-Linsingen, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Die drei Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Kurze Zeit später stand der Pkw in Vollbrand.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500, - Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine strafrechtlich relevante Ursache vor. Es ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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